Haiti, 10mila sfollati a Port au Prince in una settimana

L'offensiva delle gang criminali sulla capitale di Haiti, Port au Prince, sta provocando una nuova emergenza umanitaria a causa di migliaia di persone costrette ad abbandonare le zone di conflitto.

Secondo quanto riferisce oggi una nota dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), da venerdì 18 ottobre a mercoledì 23 ottobre 2024, un totale di 10.056 persone sono state sfollate dai quartieri di Solino e Cité Numéro 2 della capitale e dal comune di Tabarre a seguito degli attacchi di bande armate.

"La maggior parte delle persone (5.557) - riferisce l'Oim - è stata alloggiata in 10 rifugi già esistenti e in 4 nuove strutture di emergenza mentre il resto degli sfollati è rifugiati presso famiglie ospitanti".

Nel frattempo duri scontri tra polizia e bande criminali sarebbero ancora in corso a nord della capitale, nel distretto dell'Artibonite, dove 115 persone sono state massacrate il 3 ottobre in un attacco delle gang. Secondo fonti citate dalla testata Gazette Haiti almeno 50 membri delle gang sarebbero stati uccisi dalla polizia nelle ultime 48 ore.



