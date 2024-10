Cop16: Colombia, 'non dobbiamo stigmatizzare la lotta green'

Nel suo intervento alla Cop16 sulla biodiversità a Cali, la ministra dell'Ambiente colombiana, Susana Muhamad, ha sottolineato l'urgenza di proteggere i leader ambientalisti.

"La Colombia è il Paese dove sono stati assassinati il ;;maggior numero di leader ambientalisti a causa della situazione di conflitto che manteniamo in molte regioni", ha sottolineato l'esponente del governo di Gustav Petro. "Dobbiamo legittimare la lotta ambientalista e non stigmatizzarla come una lotta contraria allo sviluppo, perché normalmente questo nome finisce per portare gli attivisti a isolarsi dalle loro comunità diventando più vulnerabili", ha aggiunto Muhamad.

Secondo la Fondazione per la pace e la riconciliazione (Pares), in sei anni, a partire dal 2018, in Colombia sono stati uccisi 361 ambientalisti.

La ministra ha inoltre invitato la comunità internazionale ad adottare un'azione coordinata contro il commercio illecito di oro. In vista della Cop30 che si svolgerà nel 2025 in Brasile, Bogotà spera di firmare un memorandum d'intesa per regolamentare l'esportazione di questo minerale e mitigarne l'impatto ambientale.



