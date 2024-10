Argentina, in arrivo 8,8 miliardi da banche multilaterali

L'Argentina ha ottenuto un portafoglio di finanziamenti per circa 8,8 miliardi di dollari da parte di organismi finanziari multilaterali. Lo annuncia il ministro dell'Economia, Luis Caputo, al termine di una serie di incontri tenuti in questi giorni a Washington al margine delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca Mondiale (Bm).

Proprio dalla Bm, si legge in una nota, è arrivata la conferma di uno stanziamento di 2 miliardi destinati a progetti su protezione sociale ed educazione del settore pubblico, mentre con la Corporazione finanziaria internazionale (Cfi) è stato accordato un finanziamento di 3 miliardi di dollari dedicati a progetti di investimento del settore privato nei settori minerario, delle energie rinnovabili, dell'acciaio, dell'aviazione e del commercio.

Con la Banca interamericana per lo sviluppo (Iadb) è stato accordato un credito di 2,4 miliardi su progetti approvati nel settore pubblico riguardanti il miglioramento dell'accesso ai servizi energetici essenziali e l'efficienza del sistema di gestione fiscale. Sempre la Iadb, attraverso la Iadb Invest, ha approvato una linea di 1,4 miliardi di dollari per il finanziamento di progetti del settore privato.

Parallelamente il governo argentino punta a siglare un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale dopo aver onorato i suoi impegni relativi al pagamento del credito di 45 miliardi di dollari concesso nel 2018.



