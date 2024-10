Al via la fiera Oil&Gas di Vaca Muerta con 5 imprese italiane

Nel contesto del forte sviluppo della produzione di petrolio e gas del bacino di Vaca Muerta, ha preso il via martedì a Neuquén la fiera Argentina Oil & Gas (Aog Patagonia 2024) con la partecipazione di 335 tra le principali aziende del settore a livello internazionale. Tra queste anche 5 imprese italiane che con la loro presenza danno seguito ai risultati del convegno "Argentina: nuove opportunità nel settore energetico e della transizione produttiva", tenutosi a Milano nel mese di giugno con la partecipazione, tra gli altri, del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e della sua omologa argentina Diana Mondino. La missione italiana, organizzata dalla Camera di commercio in Argentina, dall'Ambasciata di Buenos Aires e dall'ufficio locale di Ice, è composta dalle aziende Petrostar, Orion, Otm, Antea e Tormene che puntano a inserirsi nella filiera dell'oil&gas di Vaca Muerta. Le stime prevedono che lo sfruttamento a pieno regime della seconda riserva non convenzionale al mondo di gas (e la quarta di petrolio), richiederà investimenti annuali pari almeno a 15 miliardi di dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA