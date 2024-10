Venezuela: Machado a Petro, 'basta col tuo silenzio su Maduro'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, è intervenuta da remoto ad una sessione plenaria del Senato di Bogotà per chiedere al presidente colombiano, Gustavo Petro, di abbandonare la posizione neutrale che ha mantenuto finora nei confronti del governo di Nicolás Maduro.

"Rivolgo un appello speciale al presidente Petro: è tempo di definizioni, il silenzio non è più un'opzione di fronte a ciò che sta accadendo in Venezuela, la transizione è inevitabile e con la partecipazione del suo governo siamo disposti ad andare avanti in un negoziato costruttivo basato sul rispetto della sovranità popolare espressa dai venezuelani il 28 luglio", ha detto l'ex deputata liberale.

Poco prima, intervistata da Blu Radio, Machado ha definito "assurdo" continuare ad aspettare che il 'chavismo' al potere a Caracas consegni i verbali completi delle elezioni presidenziali, come auspicato dallo stesso Petro e dal presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.

"Non c'è niente da aspettare, sono passati tre mesi, è assurdo continuare a chiedere al regime di consegnare verbali che non consegnerà, i verbali li abbiamo già noi", ha sottolineato.



