Onu, 'terrore diffuso ad Haiti, la situazione è peggiorata'

Le bande armate ad Haiti stanno intensificando i loro attacchi nelle aree che non controllano ancora, ha avvertito il capo dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite nella nazione caraibica.

"La situazione ad Haiti è purtroppo peggiorata", ha detto María Isabel Salvador in un briefing davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu, che più di un anno fa ha ratificato lo spiegamento di una forza di sicurezza internazionale per aiutare la polizia a ristabilire l'ordine.

La diffusione della violenza via terra e via mare sta "seminando terrore e paura, travolgendo l'apparato di sicurezza nazionale", ha sottolineato Salvador, secondo cui la missione internazionale rimane "criticamente carente di risorse, il che potrebbe incidere sul suo dispiegamento e impedirle di svolgere i suoi compiti" a sostegno della polizia locale.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, da giovedì più di 4.200 persone sono fuggite dalle loro case a causa degli attacchi intorno alla capitale, e la maggior parte di loro ha trovato rifugio in accampamenti improvvisati all'interno di scuole, chiese e centri sanitari.



