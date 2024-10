Milei commosso dal regalo di compleanno dei granatieri

Forti emozioni ieri per Javier Milei, nel giorno del suo compleanno: il presidente argentino si è commosso per l'omaggio reso dai granatieri, che costituiscono la guardia d'onore presidenziale.

I militari non solo hanno suonato per lui la classica melodia di buon compleanno, ma gli hanno anche regalato uno dei loro cappelli tradizionali, gesto che ha fatto scoppiare in lacrime il leader ultralberista, che aveva al suo fianco la sorella Karina.

"Non lo merito", è stata la prima reazione del capo dello Stato dopo aver ricevuto lo speciale dono. "Le auguriamo il più grande successo in questo giorno", ha poi detto un soldato prima di unirsi a Milei in un abbraccio.



