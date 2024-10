Messico, la maggioranza blinda le riforme costituzionali

In Messico, il gruppo parlamentare del Movimento di rigenerazione nazionale — il partito di maggioranza che sostiene il governo della presidente Claudia Sheinbaum — ha presentato al Senato un'iniziativa per evitare azioni legali contro le integrazioni o le riforme della Costituzione.

La proposta include modifiche al quadro giuridico affinché "non procedano i ricorsi e le controversie contro le iniziative costituzionali approvate dal Congresso dell'Unione".

I leader dell'opposizione hanno respinto l'iniziativa, considerandola "autoritaria" poiché "mira a limitare i meccanismi di controllo". Alla luce di queste reazioni, la presidenza del Senato ha deciso di rinviare la discussione e la votazione sulla proposta alla prossima settimana, affinché possa avere un'ampia diffusione tra i legislatori.



