Forte presenza dell'Italia alla Cop16 di Cali sulla biodiversità

Con oltre 14 eventi organizzati, iniziative di green-business e uno stand proprio, l'Italia è attivamente presente alla sedicesima Conferenza delle Parti (Cop16) della Convenzione sulla Biodiversità in corso di svolgimento a Cali, in Colombia, fino al primo novembre.

Una delegazione di alto livello - guidata dal Sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro - parteciperà al segmento di Alto Livello della Conferenza che si terrà il 29 e 30 ottobre, mentre l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), rappresentata dalla sua Sede Regionale di Bogotá, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Bogotà, parteciperà a numerosi eventi della Cop.

Tra gli eventi organizzati e co-organizzati dall'Aics, riferisce una nota, figura la celebrazione dei 25 anni del Programma Amazzonia senza Fuoco (Pasf), un'iniziativa nata nel 1999 attraverso un accordo bilaterale tra il Governo italiano e quello brasiliano.

Appuntamento centrale, il 28 ottobre, sarà invece l'evento dedicato a presentare le attività dell'Agenzia per sostenere e rafforzare il legame tra conservazione dell'ambiente e sviluppo socio-economico delle comunità locali, con la presenza del capo delegazione italiano e dell'Ambasciatore d'Italia a Bogotà, Giancarlo Maria Curcio, oltre che dei Titolari delle Sedi Aics di Bogotá, L'Avana, San Salvador e Tirana.

Lo stand italiano ospiterà ogni giorno, inoltre, anche rappresentanti di alcune delle Ong italiane che operano nel Paese andino mentre Aics Bogotá faciliterà nell'ambito dei suoi programmi la partecipazione di 15 produttori agro-ecologici e 30 iniziative imprenditoriali eco-sostenibili nella tre giorni di "Fiera di Green Business" in programma dal 27 al 29 ottobre.





