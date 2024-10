Cile: preparavano molotov a scuola, 35 studenti feriti

Stavano preparando alcune bombe molotov per le manifestazioni che erano state organizzate per oggi all'interno di un liceo in Cile, quando all'improvviso una di queste è esplosa, innescando un incendio che ha ferito almeno 35 studenti, 17 dei quali in modo grave, secondo quanto riferito poco fa dalla ministra della Salute, Ximena Aguilera. L'esplosione è avvenuta in mattinata nel prestigioso collegio nazionale Barros Arana si Santiago. I vigili del fuoco hanno subito circoscritto l'incendio, bloccando le strade intorno all'edificio scolastico.

"Alcuni studenti erano chiusi in bagno e si preparavano ad uscire in strada per lanciare bombe molotov", ha dichiarato uno studente ai media locali. "Un numero imprecisato di studenti si trovava all'interno dell'istituto scolastico ed erano in corso i preparativi per compiere disordini e lanciare elementi contundenti e ordigni esplosivi nelle strade pubbliche. In questo contesto, mentre gli studenti si trovavano all'interno dell'istituto, a causa di circostanze sconosciute si è verificata un'esplosione di tali ordigni", ha spiegato il colonnello dei Carabineros, Fernando Albornoz.

La ministra Aguilera ha dichiarato che sono intervenute 22 ambulanze e che 20 studenti sono stati ricoverati in tre diversi ospedali di Santiago, mentre gli altri sono stati trasferiti in altri centri sanitari della regione metropolitana capitolina, tra cui il Félix Bulnes, il San José ed il San Borja. "Hanno ustioni di diverso grado", ha precisato la ministra aggiungendo che i genitori sono stati informati del "sostegno psicologico, sia da parte del settore sanitario che educativo, per i ragazzi e le loro famiglie".

Secondo i media cileni, 4 studenti lottano tra la vita e la morte.



