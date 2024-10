Bolsonaro, 'sarò io il candidato della destra al voto del 2026'

Reso ineleggibile dalla giustizia brasiliana fino al 2030, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha dichiarato che sarà il candidato della destra alla presidenza della Repubblica nel 2026.

"Chi è il sostituto di Lula in Brasile in politica? Non ce n'è uno. Di Bolsonaro? Ce ne sono tanti là fuori. Ho contribuito a formare dei leader e ne sono molto felice. Ho fatto un buon governo (durante la presidenza, dal 2019 al 2022, ndr) e il popolo me lo riconosce", ha dichiarato l'ex capitano dell'esercito in una conferenza stampa a San Paolo, dove è andato per sostenere il suo candidato, Ricardo Nunes, per il ballottaggio alle elezioni per sindaco della megalopoli.

Bolsonaro è stato condannato due volte dal Tribunale superiore elettorale (Tse) nel 2023 per abuso di potere politico e uso improprio dei media. Con la sentenza è stato dichiarato ineleggibile per otto anni, fino al 2030.



