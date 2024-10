Bolivia: Arce, 'Morales usa le proteste per candidarsi nel 2025'

Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha accusato il suo ex alleato politico, Evo Morales, di aver utilizzato misure violente, come i blocchi stradali promossi dai suoi sostenitori, per garantire la sua candidatura alle elezioni del 2025.

"Non è possibile cercare candidature (politiche) con i blocchi. Né ci si può aspettare che i blocchi stradali conferiscano ai candidati i requisiti che la Costituzione politica dello Stato ha chiaramente definito", ha detto ieri il capo dello Stato durante un evento della Federazione Bartolina Sisa.

Le sue dichiarazioni sono state pronunciate nel nono giorno consecutivo di blocchi stradali in tutta la nazione andina, promossi dai settori vicini a Morales, che hanno intensificato le loro azioni nelle ultime settimane, quando è venuta alla luce la denuncia contro l'ex presidente per stupro e traffico di esseri umani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA