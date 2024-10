Putin, 'Lula parteciperà al vertice Brics in teleconferenza'

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, parteciperà in videoconferenza al vertice Brics in corso a Kazan, in Russia. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Ho appena terminato una conversazione con il presidente del Brasile, il signor Lula. Come sapete, per motivi medici è dovuto rimanere a casa. Mi dispiace molto che non sia potuto venire di persona, ma intende lavorare con noi domani tramite video", ha detto Putin durante l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping.



