Presidente del Guatemala visita il giornalista Zamora scarcerato

Il presidente del Guatemala, Bernardo Arévalo, ha incontrato nella sua residenza il giornalista José Rubén Zamora, che sabato è stato rilasciato dal carcere e posto agli arresti domiciliari.

L'ufficio della Presidenza ha riferito che durante l'incontro si è discusso di diversi temi, in particolare dell'importanza della liberazione di Zamora come opportunità per porre fine a quella che è stata definita "la persecuzione politica in Guatemala e il risultato della liberazione di coloro che ancora soffrono la prigione, frutto di indagini pretestuose e di provvedimenti arbitrari".

Venerdì scorso, un tribunale guatemalteco ha ordinato che Zamora fosse scarcerato, per superamento dei termini stabiliti dalla legge, pur continuando sotto processo per presunta ostruzione della giustizia. La Procura speciale contro l'impunità si è opposta al provvedimento.

Il giornalista fu arrestato nel luglio 2022 e nel giugno 2023 un tribunale lo condannò a sei anni di detenzione per riciclaggio di denaro. La condanna fu annullata nell'ottobre del 2023 da una Corte d'appello che ordinò la ripetizione del processo.



