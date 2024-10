La Francia sostiene Panama per uscire dalla lista nera dell'Ue

Il presidente panamense, José Raúl Mulino, è stato ricevuto a Parigi dal suo omologo francese, Emmanuel Macron, dal quale ha ottenuto sostegno per rimuovere il suo Paese dalla lista dei paradisi fiscali dell'Unione europea.

"La Francia accoglie con favore le riforme realizzate da Panama insieme al Forum mondiale dell'Ocse e alla Commissione europea in vista di una rapida uscita dalla lista dei paradisi fiscali europei e sosterrà questo processo", indica una dichiarazione congiunta della presidenza francese dopo l'incontro.

Prima della sua visita all'Eliseo, Mulino (al governo dal 1 luglio) si era posto come obiettivo principale la difesa della reputazione di Panama, gravemente colpita nel 2016 dallo scandalo delle società offshore noto come 'Panama Papers'.

"Non ricicliamo denaro come politica statale, tanto meno finanziamo il terrorismo", si legge in una nota della presidenza panamense, secondo cui Macron ha accettato l'invito di Mulino a visitare Panama nella seconda metà del 2025.

All'inizio di ottobre l'Ue ha cancellato Antigua e Barbuda dalla lista nera dei paradisi fiscali, ma ha deciso di mantenervi Panama.



