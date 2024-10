Il Brasile lancia alla Fao l'Alleanza Globale contro la fame

Il ministro dello Sviluppo e dell'Assistenza Sociale, della Famiglia e della Lotta contro la fame del Brasile, Wellington Dias, ha presentato alla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), l'Alleanza Globale contro la fame e la povertà.

Dias, che aveva lanciato l'iniziativa a luglio, nell'ambito delle riunioni preliminari de G20 di Rio de Janeiro del prossimo 18 e 19 novembre, rappresenta il governo verde-oro durante la 52a sessione plenaria del Comitato per la sicurezza alimentare, in corso presso la sede della Fao di Roma.

In un evento parallelo alla plenaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il ministro ha invitato governi e organizzazioni di tutto il mondo ad aderire all'Alleanza Globale contro la fame e la povertà.

"È un progetto del nostro stato, non qualcosa di vago ma un'iniziativa che ha un inizio ed una fine ed è la sintesi di ciò che abbiamo provato e che ha funzionato da noi", ha dichiarato Dias elencando le principali iniziative del Brasile per combattere fame e povertà, dal trasferimento del reddito alla formazione per l'occupazione e l'imprenditorialità, dai pasti pubblici alle linee di finanziamento a basso costo fino, in alcuni casi, ai sussidi, come è il caso del programma 'Borsa Famiglia'.



