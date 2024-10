Cop16, i popoli indigeni ora esigono 'finanziamenti diretti'

I popoli indigeni dell'Amazzonia hanno bisogno di "finanziamenti diretti" per proteggere i loro territori e poter così conservare la natura: lo ha sostenuto uno dei loro leader alla Cop16 sulla biodiversità in corso nella città colombiana di Cali.

"Come movimento indigeno amazzonico vogliamo partecipare alla costruzione di documenti, sia tecnici che politici, ma parliamo anche degli aspetti finanziari" di questo vertice, ha detto alla stampa Oswaldo Muca Castizo, presidente dell'Organizzazione dei popoli indigeni dell'Amazzonia colombiana (Opiac).

"Per poter continuare a parlare di conservazione, di protezione, abbiamo bisogno di un meccanismo di finanziamento diretto per le popolazioni indigene affinché possano continuare a farlo", ha aggiunto. Per il leader indigeno si tratta di "una compensazione necessaria" per la cura che i popoli indigeni hanno prestato alla grande foresta amazzonica "per migliaia di anni".



