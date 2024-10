Venezuela: Gonzalez a Lula, 'mantenga il pressing su Maduro'

Il candidato presidenziale venezuelano Edmundo González Urrutia, che secondo l'opposizione avrebbe vinto le elezioni del 28 luglio, ha chiesto al presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, di mantenere la "pressione" su Nicolás Maduro finché non lascerà il potere.

"Gli direi (a Lula) di mantenere la pressione finché Maduro non sentirà di non potercela più, finché non cambierà la sua posizione", ha detto il diplomatico al quotidiano brasiliano O Globo durante un'intervista a Madrid, dove ha ottenuto asilo politico.

González ha inoltre assicurato che gli sforzi di mediazione dei governi di Brasile e Colombia possono "continuare" nonostante la mancanza di progressi e che si tratta di processi "che non hanno una data di inizio né di fine".

"La mediazione può avere alti e bassi e speriamo che possa raggiungere un punto positivo. L'obiettivo centrale è convincere Maduro che deve rispettare la volontà popolare", ha affermato il candidato sostenuto dalla leader di opposizione, Maria Corina Machado, convinto che la rielezione del leader chavista sia dovuta a brogli.



