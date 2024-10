Venezuela, agli arresti l'ex ministro del Petrolio Tellechea

La procura del Venezuela ha annunciato l'arresto dell'ex ministro del Petrolio, dell'Industria e della Produzione, Pedro Tellechea. Lo riferisce un comunicato firmato dal procuratore nazionale Tarek William Saab dove si precisa che Tellechea è accusato di aver "consegnato il Sistema di controllo e comando automatizzato della compagnia petrolifera di Stato, Pdvsa, a un'azienda controllata dall'intelligence degli Stati Uniti".

L'arresto di Tellechea e dei sui collaboratori più stretti, si legge nella nota, "è avvenuto all'alba di domenica nel quadro di un'approfondita inchiesta che ha dimostrato l'esistenza di gravi delitti che attentano contro interessi strategici della nazione".

Tellechea aveva presentato le dimissioni venerdì scorso adducendo "motivi personali e di salute". Il suo posto era stato preso immediatamente dall'uomo d'affari colombiano, Alex Saab, fedelissimo di Nicolas Maduro già condannato negli Usa per corruzione e riciclaggio e ritenuto il prestanome del presidente chavista in presunti affari illeciti.

E' il secondo ministro del Petrolio finito agli arresti in meno di un anno. La stessa sorte era toccata ad aprile al suo predecessore, il potente gerarca Tareck El Aissami, accusato di aver deviato fondi della compagnia petrolifera statale per oltre 3 miliardi di dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA