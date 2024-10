Previsti nuovi esami per Lula dopo un incidente domestico

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, sarà sottoposto ad una serie di esami nei prossimi giorni, dopo il trauma cranico riportato per una caduta in bagno. A causa dell'incidente il capo di Stato ha dovuto annullare il suo viaggio in Russia, per il vertice dei Brics.

"Il quadro clinico del presidente richiede la ripetizione degli esami durante la settimana. Il monitoraggio è importante perché qualsiasi emorragia cerebrale può aumentare nei giorni successivi. Lula sta bene e può svolgere le normali attività, ma è sconsigliato un volo a lungo raggio", ha dichiarato alla tv Globo il medico personale del leader, Roberto Kalil Filho.

"Il trauma è stato forte nella regione occipitale. E il presidente ha ricevuto punti di sutura. A dimostrazione dell'importanza del trauma, è il cosiddetto contraccolpo, con una piccola emorragia cerebrale nella regione frontotemporale", ha spiegato Kalil.

La delegazione brasiliana al vertice Brics di Kazan sarà guidata dal ministro degli Esteri Mauro Vieira.



