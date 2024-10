In Messico incentivi per gli investimenti nei semiconduttori

In Messico l'Ambasciata degli Stati Uniti e la Camera nazionale dell'industria elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informazione hanno presentato a Ciudad Juárez, importante centro industriale situato al confine con il Texas, il piano generale per lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori 2024-2030.

Il documento è stato preparato sulla base delle informazioni fornite da una delegazione tecnica statunitense che ha visitato il Paese latinoamericano nel 2023 e con la collaborazione del governo messicano, alcune camere imprenditoriali e università, tra gli altri.

Attualmente l'industria dei semiconduttori in Messico esporta circa 4,9 miliardi di dollari all'anno e genera 10mila posti di lavoro.

L'obiettivo è raddoppiare le esportazioni e l'occupazione nel settore e trasferire in terra azteca attività di progettazione, assemblaggio, imballaggio e convalida per oltre 10 miliardi di dollari.

Luis Rosendo Gutiérrez, sottosegretario al Commercio estero del ministero dell'Economia, ha dichiarato che "è attualmente in fase di elaborazione, in collaborazione con il ministero delle Finanze, un programma di incentivi molto simile a quello realizzato negli Stati Uniti con l'Inflation Act per sostenere l'industria dei chip semiconduttori nel Paese".



