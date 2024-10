El Salvador ricompra debito per salvare i bacini idrografici

La International Development Finance Corporation degli Stati Uniti, il governo di El Salvador, la Banca per lo sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi, il Catholic Relief Services, il Fondo per gli investimenti ambientali di El Salvador e ArtCap Strategies hanno annunciato la chiusura di un accordo da 1 miliardo di dollari per riacquistare 1.031 milioni di obbligazioni in circolazione di El Salvador con uno sconto rispetto al loro valore nominale.

Attraverso questa operazione, il governo di El Salvador otterrà un risparmio di oltre 352 milioni di dollari, di cui 350 milioni saranno destinati al Programma di conservazione e ripristino del fiume Lempa. Si tratta del più grande impegno di finanziamento che un Paese abbia mai assunto a favore della conservazione in un'operazione di conversione del debito.

Il fiume Lempa è uno dei più lunghi dell'America Centrale e svolge un ruolo importante nel benessere delle città, delle comunità e dell'economia di El Salvador fornendo acqua potabile, oltre a sostenere l'industria, la generazione idroelettrica e l'irrigazione. Supporta inoltre diversi ecosistemi che rappresentano gran parte del patrimonio ambientale del Paese. Si prevede che i progetti finanziati dai risparmi derivanti dalla transazione miglioreranno la qualità, la quantità e l'affidabilità dell'acqua, rafforzeranno la resilienza climatica, proteggeranno l'ecosistema naturale del bacino e mitigheranno i rischi per la sicurezza idrica nella regione.





