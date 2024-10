Brasile negli Usa lancia Piattaforma per investimenti sul clima

I ministri brasiliani delle Finanze, Fernando Haddad, e dell'Ambiente, Marina Silva mercoledì presentano a Washington, la Piattaforma brasiliana degli investimenti per il clima e per la Trasformazione ecologica. L'iniziativa è prevista all'hotel Park Hyatt, davanti ad un pubblico composto da investitori ed esperti di questioni ambientali.

Il piano, sviluppato con la partecipazione della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), mira ad ottimizzare gli investimenti in progetti legati alla green economy e alla sostenibilità in Brasile.

Tra le misure previste dal progetto, Haddad sottolinea la creazione di un mercato regolamentato del carbonio, ispirato al modello adottato dall'Unione europea. Parte delle entrate derivanti dalla regolamentazione saranno destinate alla ricerca e allo sviluppo.

L'agenda del ministro delle Finanze a Washington prevede anche la partecipazione ad un evento della Task force di Mobilitazione globale sul cambiamento Climatico (Tf-Clima) e alle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale.



