Polizia Haiti, 'rischiamo che il crimine si prenda la capitale'

Il sindacato della Polizia Nazionale di Haiti (Pnh) deuncia che le gang criminali che dominano gran parte della capitale, Port-au-Prince, hanno iniziato da alcune settimane un'offensiva nel quartiere Solino, e che il rischio adesso è quello di perdere il controllo dell'intera città.

"Perdere Solino significa perdere tutta la capitale", avverte il sindacato in un post pubblicato sul suo profilo X. "Se non verranno adottate misure urgenti perderemo tutta Port au Prince" prosegue il post ammonendo le autorità sul fatto che "nessun leader mantiene il suo posto se non può controllare la sicurezza". In un secondo post il sindacato reclama quindi rinforzi ed equipaggiamento per rafforzare la Pnh denunciando che la missione delle forze internazionali guidata dalla polizia del Kenya è "un'operazione di facciata".

Nelle ultime settimane si è registrato un forte incremento della violenza delle gang culminato con il massacro di 115 persone nella località di Port Sondé i cui abitanti avevano osato ribellarsi all'imposizione di un pedaggio.

L'escalation della violenza criminale iniziata a marzo di quest'anno ha già provocato quasi 4000 morti e lo sfollamento di oltre 540 mila haitiani secondo diverse ong, mentre secondo dati Onu oltre 5,4 milioni di abitanti dell'isola attraversano una crisi alimentare acuta e due milioni vivono in situazione di carestia severa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA