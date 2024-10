Al via in Colombia la Cop16 sulla biodiversità

Con l'obiettivo di arrivare ad accordi globali per la protezione delle risorse naturali a rischio per l'aggravarsi del cambiamento climatico prende il via domani a Bogotà la 16ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite per la biodiversità (Cop16). L'appuntamento vedrà riuniti dal 21 ottobre al primo novembre nella capitale colombiana 12.000 rappresentanti di governi - tra cui almeno 10 capi di Stato - ed associazioni ambientaliste provenienti da tutto il mondo, con il governo di Gustavo Petro particolarmente attento a garantire la sicurezza dell'evento a fronte di eventuali minacce da parte delle guerriglie ancora attive nel Paese.

"Alcuni puntano a che diventi una vetrina della morte mentre noi vogliamo che si trasformi in una vetrina della bellezza della Colombia", ha affermato il presidente nei giorni scorsi.

"Speriamo non succeda nulla di grave", ha aggiunto Petro, sottolineando che "si tratta dell'evento più grande che ha organizzato la Colombia di fronte al mondo".

Per la sicurezza del vertice verranno schierati 11.000 tra militari e agenti delle diverse forze, mentre l'ultimo sforzo del governo, ha riferito oggi il ministro dell'Interno Iván Velásquez, è stato l'acquisizione di equipaggiamento per prevenire l'attacco da parte di droni.

L'apertura del vertice sarà comunque all'insegna della bellezza. Uccelli appartenenti a oltre 40 specie differenti sono stati registrati nel loro habitat naturale per comporre una versione unica dell'inno nazionale della Colombia, e sarà questa la colonna sonora che accoglierà al loro arrivo i delegati dei Paesi di tutto il mondo.



