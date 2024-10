Nuovo blackout totale a Cuba, collassata ancora la rete

Dopo il collasso dell'intero sistema di generazione e distribuzione dell'energia elettrica a Cuba avvenuto ieri alle 11, un nuovo blackout totale ha colpito l'isola alle 6 del mattino di oggi, secondo quanto ammettono le autorità.

"Alle 06:15 odierne si è verificato un nuovo blackout totale del sistema elettroenergetico nazionale, stiamo lavorando per ripristinare l'energia", si legge in un breve comunicato dell'Unione Elettrica di Cuba.

Le autorità del governo avevano annunciato che il ripristino era stato già avviato nella giornata di ieri avvertendo tuttavia che avrebbe richiesto giorni e sarebbe stato "graduale".

Il sistema elettrico nazionale (Sen) di Cuba è collassato la prima volta alle 11:07 (ora locale) di venerdì e le autorità hanno ammesso successivamente lo stato di "copertura energetica nazionale zero" a causa dell'uscita della centrale termica Antonio Guiteras, la più importante del Paese.



