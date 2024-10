Messico, nuovo sciopero contro la riforma della Giustizia

Al termine di un'assemblea, giudici e magistrati del Messico che si oppongono alla riforma del sistema di giustizia promossa dal governo di Claudia Sheinbaum, già approvata dal Parlamento, hanno indetto un nuovo sciopero a partire da lunedì.

"La protesta proseguirà con un'attenzione esclusiva ai casi urgenti, in conformità con la responsabilità di garantire l'accesso alla giustizia in situazioni di massima necessità", si legge in un comunicato diffuso dall'Associazione nazionale magistrati del Distretto Federale.

Secondo quanto si legge nella nota 807 magistrati hanno votato a favore del proseguimento dello sciopero mentre solo 497 si sono espressi contro.

La riforma, passata in Parlamento grazie all'amplissima maggioranza di cui dispone il partito di governo Morena, prevede l'introduzione di un sistema di elezione popolare dei giudici con l'obiettivo, afferma l'esecutivo, di dare "maggiore trasparenza e democratizzazione" all'amministrazione di giustizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA