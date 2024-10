A Roma l'omaggio alla madre di Plaza de Mayo, Lita Boitano

Un omaggio alla storia di lotta e dedicazione di Angela 'Lita' Boitano, la rappresentante delle Madri di Plaza de Mayo, di origine italiana, deceduta a giugno di quest'anno. Questo il senso del documentario 'Il Civico Giusto', che verrà presentato il 24 ottobre a Roma nella sala Buttinelli della chiesa della Trasfigurazione, a Monteverde.

Si tratta della stessa parrocchia che negli anni '70 accolse alcune delle 'madres' in fuga dall'Argentina, tra queste Boitano, e si adoperò per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulle tragiche conseguenze della dittatura.

All'evento, si legge in una nota, saranno presenti oltre a Paolo Masini e Maria Grazia Lancellotti, ideatori del progetto, alcuni testimoni di quegli anni. Tra questi anche Don Viscardo Lauro il parroco che con gli altri sacerdoti decise di ospitare le madres, insieme all'attore Andrea Calabretta e al cantautore Luca Barbarossa autore della colonna sonora. Il documentario sarà visibile inoltre anche sul sito www.ilcivicogiusto.it.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA