Venezuela, il governo Maduro invita Machado a costituirsi

Il ministro degli Interni del Venezuela e numero due del chavismo al potere, Diosdado Cabello, ha escluso che il governo di Nicolás Maduro accetti qualsiasi dialogo con l'opposizione guidata dalla leader María Corina Machado, "a meno che (lei) non voglia costituirsi".

"L'unica trattativa è se i terroristi e i fascisti vogliano arrendersi, perché altrimenti li cercheremo", ha avvertito Cabello, considerato uno dei dirigenti più estremisti, durante il suo programma televisivo settimanale 'Con el Mazo Dando'.

Diversi governi, come quelli di Stati Uniti, Brasile, Colombia e Spagna, nonché l'Unione europea, così come partiti politici, Chiesa cattolica e Onu, chiedono l'apertura di un dialogo tra chavismo e opposizione alla ricerca di una transizione politica verso la democrazia. Ipotesi che sembra decisamente scartata dall'ala radicale del chavismo rappresentata da Cabello.



