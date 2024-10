Messico: Sheinbaum, 'Non elimineremo la riforma giudiziaria'

In seguito alla decisione della giudice distrettuale Nancy Juárez dello Stato di Veracruz, che ha ordinato di eliminare la riforma giudiziaria dalla Gazzetta Ufficiale della Federazione, la presidente Claudia Sheinbaum ha affermato che la pubblicazione non sarà cancellata, poiché la magistrata non ha il potere di emettere tale ordine. Allo stesso tempo, ha riferito, verrà presentata una denuncia al Consiglio giudiziario".

"Sappiamo che questo Consiglio non sta facendo il suo lavoro — ha detto Sheinbaum — ma non vogliamo che l'atto rimanga impunito". Il capo dell'esecutivo ha sottolineato che la riforma è una decisione degli elettori messicani, che si sono espressi nelle ultime votazioni.

La consulente legale della presidenza, Ernestina Godoy, ha affermato che "un tribunale non può auto concedersi il potere di annullare una riforma costituzionale".



