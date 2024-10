Maduro nomina uomo d'affari con condanne a ministero Industria

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha nominato l'uomo d'affari colombiano Alex Saab, già condannato per corruzione negli Usa, come nuovo ministro dell'Industria e della Produzione del Venezuela.

"Sono sicuro che con la sua grande capacità manageriale e il suo impegno con il nostro popolo promuoverà lo sviluppo di tutto il sistema industriale del Venezuela nel quadro del processo di costruzione del nuovo modello economico", ha affermato Maduro annunciando la nomina di Saab sui social.

L'imprenditore di 52 anni nato a Barranquilla, è considerato dalle autorità statunitensi il prestanome di Maduro in presunte operazioni illecite volte all'appropriazione di fondi pubblici e al riciclaggio di denaro per un ammontare di circa 350 milioni di dollari.

Dopo essere finito agli arresti negli Usa, Saab è riuscito a fare ritorno in Venezuela a dicembre del 2023 solo grazie a uno scambio di prigionieri tra Washington e Caracas.



