Lula, 'nessuno è stato più a sinistra di Gesù Cristo'

"Nessuno è stato più di sinistra di Gesù Cristo". Lo ha detto il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva nel corso di un comizio elettorale nel municipio di Camaçari, nello stato di Bahia. "Non abbiamo paura di dire che siamo di sinistra perché nessuno è stato più di sinistra di Gesù Cristo. Nessuno. Nessuno lottò più di lui per i poveri e proprio perché si prese cura degli ammalati e aiutò i più bisognosi che i ricchi di allora ordinarono che fosse crocifisso", ha detto.

Il presidente, impegnato in prima persona nella campagna elettorale per i ballottaggi delle comunali nei principali centri del Paese, sta cercando di aprire una breccia nell'elettorato cristiano ed evangelico, storicamente vicino ai partiti più conservatori e particolarmente all'ex presidente Jair Bolsonaro. Due giorni fa Lula aveva - con lo stesso obiettivo - istituito la giornata nazionale della musica Gospel, che sarà commemorata il 9 giugno.



