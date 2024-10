Lula annuncia aiuti per le vittime del blackout a San Paolo

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato la creazione di una linea di credito di emergenza per aiutare le persone afflitte dal blackout che ha colpito la città di San Paolo venerdì scorso, lasciando al buio oltre tre milioni di persone, nella sua prima fase.

Il capo di Stato ha paragonato la misura alla "politica di salvaguardia" adottata dal governo federale per sostenere le vittime delle alluvioni che hanno devastato lo stato di Rio Grande do Sul a maggio.

"Avete visto l'interruzione di corrente a San Paolo. Ieri ho chiesto" al ministro delle Finanze Fernando "Haddad di lavorare, per fare per San Paolo quanto già fatto per Rio Grande do Sul", ha dichiarato Lula nel corso di un evento.

Il presidente non ha fornito dettagli sul piano di aiuti ed ha evitato di attribuire responsabilità per il blackout, concentrandosi piuttosto sulla ricerca di soluzioni: "Non mi interessa di chi sia la colpa. Voglio sapere chi troverà la soluzione, e noi vogliamo trovare la soluzione"



