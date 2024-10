Il padre di Payne in Argentina per riconoscere il corpo

Geoff Payne, padre del cantante briannico Liam Payne deceduto mercoledì a Buenos Aires in circostanze legate presumibilmente al consumo di stuoefacenti, è arrivato oggi in Argentina per riconoscere ufficialmente la salma del figlio.

Il genitore dell'ex membro della band One Direction, riferisce l'emittente locale all news Tn, è stato visto all'aeroporto internazionale di Ezeiza alle 6 del mattino scortato da almeno tre guardie del corpo.

Successivamente diversi media sono riusciti a riprenderlo a bordo di un van nero all'uscita dalla morgue del palazzo di Giustizia, dove ha potuto riconoscere la salma del figlio e avviare le procedure di rimpatrio.

In nessun momento il padre di Liam Payne, alloggiato in un hotel al centro di Buenos Aires, si è soffermato per concedere dichiarazioni alla stampa.



