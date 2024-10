Morte di Liam Payne, l'omaggio dei fan di fronte all'albergo

Mentre autorità e media cercano di ricostruire esattamente le circostanze che hanno portato alla morte del cantante britannico Liam Payne, i numerosi fan argentini della celebre boy band One Direction continuano ad accorrere di fronte all'hotel Casa Sur dell'elegante quartiere Palermo di Buenos Aires dove i marciapiedi sono stati riempiti con foto dell'artista, fiori e candele. "Sono sotto shock, ho seguito la band durante tutta la mia adolescenza, Liam era come un amico, un conoscente", dichiara all'ANSA una ventenne di nome Belén, accorsa di fronte all'albergo con un mazzo di rose rosse. "E' orribile, si sapeva che aveva problemi ma non avrei mai immaginato questa fine. Lui veniva spesso in Argentina perché qui le fan lo riconoscevano e gli piaceva farsi foto con loro"", afferma inoltre Milagros, con indosso una maglietta della band. Victoria, anche lei accorsa sul posto per accendere una candela, ricorda invece quando a 11 anni, accompagnata dalla madre, andò al concerto che tenne la band a Buenos Aires nel 2014 e la sua stanza tappezzata dai poster dei 5 idoli. Tra le sue varie riflessioni anche una sull'importanza dell'assistenza alle persone con problematiche legate all'alcol e la droga. "Non si può lasciare da sola una persona con questi problemi", afferma.

Nel frattempo si accavallano le ricostruzioni sulle ultime ore trascorse da Liam nella suite di lusso. I media locali riferiscono che gli inquirenti hanno già interrogato le due ragazze che hanno accompagnato il cantante la notte precedente la sua morte e che la loro testimonianza confermerebbe il consumo di stupefacenti. Sarebbe stata smentita invece la versione che riferiva di un presunto litigio per il mancato pagamento di prestazioni sessuali.

Secondo le ultime versioni quindi, Liam avrebbe trascorso in solitudine la giornata di mercoledì fino alle 17,01, ora esatta in cui viene effettuata la chiamata dell'hotel al numero di emergenza.



