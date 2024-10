Machado smentisce la fuga, 'tutti sanno che sono in Venezuela'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha smentito le affermazioni di Nicolás Maduro, secondo cui avrebbe lasciato il Paese per la Spagna.

"I venezuelani sanno che sono qui in Venezuela, lo sa la gente e lo sa anche Nicolás Maduro. La verità è che vogliono disperatamente sapere dove sono e non darò loro questo piacere", ha detto a Evtv l'ex deputata liberale, confermando che da mesi vive in clandestinità per non correre il rischio di essere arrestata.

Durante un programma televisivo, Maduro aveva dichiarato che Machado era "fuggita all'estero" e che ora si stava divertendo in una "ottima taverna da qualche parte in Spagna". La leader dell'opposizione ha sottolineato a sua volta che il presidente vive in "un universo parallelo circondato da guardie del corpo" e che "sa che il popolo lo ha sconfitto" nelle elezioni del 28 luglio.



