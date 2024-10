Brasile, governo al contrattacco sugli alti tassi di interesse

Il governo brasiliano ha autorizzato la creazione di un gruppo di lavoro presso il Consiglio per lo sviluppo economico sociale sostenibile volto a discutere cause e soluzioni agli alti tassi di interesse nel Paese: lo ha confermato il presidente della Federazione brasiliana delle banche (Febraban), Isaac Sidney.

In un incontro svoltosi ieri al Palácio do Planalto di Brasilia, con gli ad delle banche Itaú, Bradesco, Btg Pactual e Santander, il presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dimostrato disponibilità al dialogo con il settore finanziario e ha riaffermato l'impegno del suo governo per l'equilibrio fiscale.

"Lula ci ha detto con molta fermezza che non ci sarà spazio per errori da parte del governo affinché l'economia continui a crescere con equilibrio", ha affermato Sidney, parlando ai giornalisti al lato del ministro delle Finanze, Fernando Haddad.



