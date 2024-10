Al magnate Carlos Sim il premio d'onore Italia-Messico

Il riconoscimento d'onore nell'ambito del premio Italia-Messico quest'anno è stato assegnato al magnate Carlos Slim, noto imprenditore messicano e uno degli uomini più ricchi al mondo.

Dal 2009 la Camera di commercio italiana in Messico onora ogni anno con questa iniziativa le persone e le aziende che contribuiscono in modo significativo al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi.

La cerimonia di consegna, nel Museo Soumaya della capitale messicana, vede in questa occasione la partecipazione dell'Ambasciatore d'Italia, Alessandro Modiano, del presidente della Camera, Lorenzo Vianello, e di importanti personalità del mondo imprenditoriale, diplomatico e culturale.

Slim controlla gruppi industriali e catene commerciali che intrattengono rapporti costanti con società e marchi italiani.

Nel 2023 il suo consorzio ha formalizzato un'importante iniziativa con il gruppo italiano Civiltà del Marmo per sviluppare progetti in questo settore.

Anche il premio speciale Arte e cultura va a una delle istituzioni del suo gruppo, la Fondazione Carlos Slim, costituita nel 1986 con l'obiettivo di rafforzare la formazione integrale del capitale umano in America Latina.

La vincitrice del riconoscimento di solidarietà è Patrizia Casetta, dal 2004 membro dell'equipe di medici volontari italiani che assistono la popolazione indigena all'ospedale San Carlos del comune di Altamirano, nello Stato del Chiapas.

Il premio per le piccole e medie imprese è invece per Juan Alamillo, amministratore delegato di Ópticas Rosedal, azienda che opera nel settore della cura degli occhi in Messico da più di sessant'anni attraverso la produzione di lenti oftalmiche e la distribuzione di montature. Nei suoi punti vendita sono sempre presenti marchi italiani, tra cui Luxottica, Safilo e Marcolin. Recentemente il gruppo ha siglato un accordo con Nau, altra azienda italiana che produce occhiali da sole e da vista, per distribuire i suoi prodotti in Messico. Nell'attività di produzione delle lenti, Ópticas Rosedal utilizza software e macchinari provenienti dall'Italia.

Tesi Group — società italiana presente in Messico dal 1988 — riceve il riconoscimento alla grande azienda. È attiva nel campo dello sviluppo di software per l'amministrazione di ospedali e cliniche, tra cui analisi di laboratorio, gestione trasfusionale, anatomia patologica, imaging, accoglienza sanitaria e soluzioni trasversali.

Ai fratelli messicani Haber, infine, va il riconoscimento alla carriera. Il loro gruppo controlla in Messico un consorzio di aziende leader dedicate alla produzione, distribuzione e uso di licenze specializzate nel settore dell'abbigliamento maschile, tra cui High Life, Calderoni, Boggi, Robert's e Men's Fashion che distribuiscono importanti marchi italiani.



