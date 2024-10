L'Argentina taglia dazi all'import per caffè e altri 88 prodotti

Il governo argentino ha ridotto i dazi per l'importazione di 89 prodotti, al fine di abbassare i prezzi interni, tra cui caffè, motociclette, pneumatici, lampade a Led e plastica per bottiglie. La misura è stata pubblicata questa mattina sulla Gazzetta ufficiale.

"Al fine di bilanciare i livelli di incentivi alla produzione, nonché la competitività e migliorare il prezzo a cui i consumatori hanno accesso a determinati beni, è opportuno e conveniente apportare modifiche ai trattamenti tariffari" spiega il governo di Javier Milei.

Il caffè è uno dei prodotti di maggior uso comune tra quelli inclusi nell'elenco, e passerà da una tassa sulle importazioni del 35% a una del 20%.

L'import di pneumatici per auto e moto, invece, è il secondo prodotto più importante a beneficiare della riduzione fiscale; il dazio del 35% sarà ridotto al 16%. Lo stesso vale per le moto (dal 20% al 15%), in un settore in espansione, visto che le vendite aumentano di mese in mese.

I dazi sulle importazioni di lycra passeranno dal 18% al 2%.

Inoltre, le nuove tariffe sulla plastica avranno un impatto sulla plastica utilizzata per la fabbricazione di bottiglie, con una riduzione dal 12,6% al 6%.

Anche i ventilatori, così come i forni, passeranno da un dazio del 35% al 20% e, con l'arrivo dell'estate, i prezzi potrebbero subire un calo.



