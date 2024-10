Cancun guida l'espansione alberghiera in Messico

In Messico, nei primi otto mesi del 2024, Cancun si è distinta come il principale polo di espansione alberghiera, registrando l'apertura di 2.900 nuove camere, secondo un rapporto della società statunitense di servizi immobiliari commerciali Cbre.

In questo periodo, il Paese ha visto l'apertura di oltre 4.000 nuove camere d'albergo, una cifra superiore del 172% rispetto al dato annuale cumulato per il 2023. Cancún ha partecipato con il 68% della nuova offerta nazionale, seguita da Mazatlán con il 20% e Los Cabos con il 10% del totale.

L'elevata domanda di destinazioni soleggiate e balneari, nonché l'aumento dei turisti internazionali - con 25,8 milioni di arrivi, +5,3% rispetto allo stesso periodo del 2023 - sono i principali motori di questa crescita, indica il rapporto.





