Brasile, la Puc-Rio in campo per eradicare la povertà

La Pontificia Università di Rio de Janeiro (Puc-Rio) si unisce all'attività di otto organizzazioni brasiliane (Sistema B, Instituto Dara, Gastromotiva, Uniperiferias, Rede ASTA, Instituto Ipê, CIEDS, Ação da Cidadania) per connettere in modo più strutturato il mondo accademico con il terzo settore, la cittadinanza e le organizzazioni sociali e di filantropia, per eradicare la povertà.

L'adesione è stata sancita dalla partecipazione del rettore della Puc-Rio, Padre Anderson Pedroso, all'evento Cittadinanza in movimento: un patto per l'eradicazione della povertà, che in questo primo incontro ha gettato le basi per sviluppare progetti comuni sponsorizzati.

"Il nostro ruolo in questo incontro - spiega il rettore - è accogliere i membri del network, evidenziare il nostro potenziale contributo come istituzione scientifica, tecnologica e innovativa, e stabilire una comprensione preliminare comune su come unire le forze per azioni congiunte per raggiungere nuovi partner a sostegno delle iniziative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA