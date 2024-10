Brasile, a 5 mesi dall'alluvione riapre lo scalo di Porto Alegre

Cinque mesi dopo l'alluvione che lo ha lasciato completamente sommerso per diversi giorni, l'aeroporto brasiliano Salgado Filho di Porto Alegre tornerà operativo dal prossimo lunedì 21 ottobre. Lo ha riferito alla stampa il ministro dei Porti e Aeroporti Silvio Costa al termine di una riunione con il titolare delle Finanze, Fernando Haddad.

"Riapriremo l'aeroporto venerdì prossimo e opereremo sin da subito con il 70% dei voli che operavano prima dell'alluvione", ha detto. Il principale scalo dello stato di Rio Grande do Sul era chiuso da maggio a causa degli allagamenti dovuti all'esondazione di numerosi fiumi in diverse regioni dello Stato a seguito di copiose piogge che si erano abbattute sull'estremo sud brasiliano.

Il primo volo che atterrerà a Porto Alegre in occasione della cerimonia di riapertura prevista per venerdì sarà quello che trasporterà il ministro Silvio Costa in città. "Atterreremo lì venerdì per partecipare all'evento di inaugurazione" che prevede anche la cerimonia del taglio del nastro, ha detto. All'evento parteciperanno anche il ministro delle Comunicazioni della Presidenza, Paulo Pimenta, il governatore di Rio Grande do Sul, Eduardo Leite nonché parlamentari e rappresentanti del settore produttivo locale.



