Scoperto in Brasile il fossile di un precursore dei dinosauri

Il fossile di un precursore dei dinosauri, vissuto 237 milioni di anni fa, è stato scoperto in una zona rurale di Paraíso do Sul, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul. Secondo il coordinatore del Centro di supporto alla ricerca paleontologica dell'Università federale di Santa Maria, Rodrigo Temp Müller, la specie, denominata Gondwanax paraisensis, è un silessauride, un gruppo estinto di rettili che fa parte di un gruppo più ampio chiamato dinosauromorfi.

"Alcuni ricercatori ritengono che questi animali possano essere stati precursori molto vicini ai dinosauri, mentre altri suggeriscono che, invece che precursori, fossero veri e propri dinosauri. Questo conflitto di ipotesi avviene proprio perché i silessauridi hanno caratteristiche tipiche dei dinosauri, ma ne hanno altre che appaiono ancor più primitive", spiega il paleontologo.

In base alle dimensioni degli elementi conservati, si stima che il rettile raggiungesse circa un metro di lunghezza e pesasse tra i 3 e i 6 chili. Inoltre, forse stava su quattro zampe e aveva una capacità di locomozione avanzata rispetto ad altri rettili della sua era.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA