Panama, a settembre 2.700 navi in meno lungo il Canale

Il numero di navi che sono transitate attraverso il Canale di Panama si è notevolmente ridotto nel settembre 2024. Secondo un rapporto delle autorità locali, nel nono mese dell'anno hanno attraversato la rotta interoceanica 9.936 imbarcazioni, ovvero 2.702 in meno (-21,4%) rispetto alle 12.638 riportate nello stesso periodo del 2023.

La navigazione limitata a causa della prolungata siccità, il conflitto nel Mar Rosso e la guerra tra Russia e Ucraina potrebbero aver contribuito a questo risultato, misurato su una rotta lungo la quale passa il 6% del commercio mondiale.

Per continuare a incoraggiare il traffico, l'Autorità del Canale di Panama ha ristabilito il limite di traversata giornaliera a 35 navi a partire dallo scorso agosto, dopo la normalizzazione causata dalle piogge che hanno innalzato il livello dei laghi Alajuela e Gatún.

Inoltre, è stato annunciato che a partire da ottobre è disponibile una nuova metodologia di assegnazione delle quote di attraversamento a lungo termine, che consentirà ai singoli clienti di effettuare più prenotazioni future per utilizzare il canale in un'unica transazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA