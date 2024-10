Maduro, 'Machado è fuggita dal Venezuela'

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha sostenuto che la leader dell'opposizione, María Corina Machado, sarebbe scappata all'estero.

"Lei è fuggita dal Paese, non ditelo a nessuno, ha lasciato il Paese, le mie fonti mi dicono che è fuggita", ha detto ridendo il leader 'chavista', senza nominarla direttamente, durante il suo programma televisivo settimanale.

"Sono dei vigliacchi, sono bravi a mandare messaggi di odio, di intolleranza, ma se n'è andata, sono arrivate le valigie di Gucci", ha continuato Maduro.

Machado, latitante da mesi dopo aver denunciato brogli alle presidenziali del 28 luglio, all'indomani dell'esilio a Madrid del suo candidato, Edmundo González Urrutia, aveva reso noto che avrebbe continuato la sua battaglia in patria.

L'opposizione sostiene che Urrutia, e non Maduro, abbia vinto le elezioni.



