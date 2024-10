Il Messico crea un'agenzia digitale per gli investimenti esteri

Il Messico creerà un'agenzia per la trasformazione digitale con l'obiettivo di ridurre la burocrazia ed attrarre più investimenti esteri. Ad annunciarlo è la presidente messicana, Claudia Sheinbaum. "Uno dei motivi per cui un investitore non prende in considerazione l'idea di investire in Messico è che ci vogliono due anni per completare le procedure, quindi vogliamo ridurre i tempi e il numero di procedure", ha dichiarato la presidente in una conferenza stampa nell'ambito del Ceo Dialogue, un incontro tra uomini d'affari messicani e statunitensi.

Il governo di Sheinbaum intende anche creare uno sportello unico, in modo che gli investitori possano svolgere lì tutte le procedure nazionali, regionali e comunali. La nuova agenzia, ha aggiunto la presidente, andrà "a vantaggio sia degli investimenti pubblici che privati" e faciliterà l'arrivo di più capitali "in modo trasparente".

Durante l'incontro Ceo Dialogue, Sheinbaum ha dichiarato che nessun imprenditore, né statunitense, né messicano, né di qualsiasi altro Paese deve temere la recente riforma giudiziaria, "al contrario, quello che faremo è ripulire il sistema giudiziario per rafforzare lo Stato di diritto".



