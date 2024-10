Il Messico annuncia investimenti per 20 miliardi di dollari

Il ministro dell'Economia del Messico, Marcelo Ebrard, ha riferito che durante il vertice aziendale 'Ceo Dialogue' sono stati annunciati investimenti da parte di aziende private statunitensi e messicane nel Paese per più di 20 miliardi di dollari.

"Tra gli annunci c'è Royal Caribbean, con un importante progetto nella località di Mahahual in Quintana Roo. I loro rappresentanti hanno avuto una conversazione con la presidente Sheinbaum. Anche Amazon prevede un investimento molto importante di oltre 6 miliardi di dollari e un altro investimento ratificato oggi, in associazione con Pemex, che supera i 10,4 miliardi di dollari", ha spiegato.

Il funzionario ha sottolineato che il dialogo con oltre 240 amministratori delegati degli Usa e del Messico, guidato dalla presidente Claudia Sheinbaum, è stato molto produttivo e ha sottolineato l'importanza di garantire che gli investimenti in terra azteca sono protetti e che il commercio nella regione continua a crescere.

"In sintesi, quanto confermato supera i 20 miliardi ed entro il 2025 potrebbe superare i 30 miliardi di dollari. Abbiamo annunciato il dato più conservativo, perché è quello già confermato. Dobbiamo ancora chiudere l'anno", ha concluso Ebrard.



