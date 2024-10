'Il Brasile raggiungerà l'investment grade di Moody's nel 2026'

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, ha dichiarato che il suo Paese nel 2026 dovrebbe raggiungere il livello 'investment grade' dell'agenzia di rating Moody's.

Durante la sua partecipazione all'evento Itaú Macro Vision, a San Paolo, il ministro ha anche ricordato che, da quando l'attuale governo è entrato in carica, nel 2022, il Brasile ha ricevuto aggiornamenti dalle agenzie di valutazione del rischio.

All'inizio di ottobre, Moody's ha alzato il rating del Brasile da Ba2 a Ba1. Finora, l'unico periodo in cui la nazione ha ottenuto un rischio d'insolvenza basso è stato tra il 2008 e il 2015.

Haddad ha poi dichiarato di non escludere una nuova revisione al rialzo delle proiezioni di crescita del Pil per quest'anno. A settembre la stima era stata elevata dal 2,5% al ;;3,2%, con un aumento dell'1,4%, superiore a quanto previsto dal mercato.





