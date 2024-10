Genesis revisited chiude Festival Internazionale di Buenos Aires

Il 27 ottobre alle 20.00 il Teatro Coliseo presenta uno spettacolo internazionale appositamente concepito per essere l'evento di chiusura della 17/a edizione del Festival Internazionale di Buenos Aires.

Co-prodotto dall'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires - nell'ambito del ciclo Italia XXI, Res Produzioni - Genesis Revisited riunisce due eccezionali musicisti italiani con una lunga carriera, il pianista Danilo Rea e l'artista elettronico Martux_M, che in collaborazione con il drammaturgo e regista argentino Leonardo Kreimer danno vita a questa proposta multidisciplinare.

Musica dal vivo, danza, performance, video e arte digitale, in combinazione con una drammaturgia che proietta ed esplora l'allegoria biblica della genesi nel futuro basata sull'annotazione 47 dell'esegesi di Phillip K Dick (Valis, 1981). Tutti questi elementi si uniscono sul palco del Teatro Coliseo per offrire questo pezzo unico, pensato per "ascoltare con gli occhi". Un decennio dopo l'uscita del loro album in duo (Reminiscence, 2014) e dopo aver girato i palcoscenici di tutto il mondo come solisti, Danilo Rea e Martux_M uniscono nuovamente le forze per comporre ed esibirsi dal vivo, incorporando la drammaturgia, la regia e la messa in scena di Leonardo Kreimer e la sua compagnia Red . "Genesis Revisited" presenterà anche i visual di Flo Pasquali e il lighting design di Ricardo Sica. Una produzione completa del Teatro Coliseo per FIBA, che unisce la tradizione e l'innovazione della musica e delle arti performative italiane e argentine.



