El Salvador verso il via ai lavori del nuovo aeroporto

In El Salvador, dopo la conclusione dello studio di fattibilità del nuovo aeroporto del Pacifico, il presidente della Commissione esecutiva autonoma portuale (Cepa), Federico Anliker, ha affermato che l'istituzione sta per designare la società che realizzerà i primi lavori nell'area designata per il progetto, che verrà sviluppato nelle frazioni di Condadillo e Flor de Mangle, nel comune di La Unión Sur.

Secondo le proiezioni della Cepa, il nuovo aeroporto porterà "poli di sviluppo" nella parte orientale del Paese e creerà posti di lavoro per gli abitanti.

Il funzionario ha aggiunto che questo mese si prevede di ricevere offerte da parte delle aziende interessate alla realizzazione dell'opera. "I progetti, gli studi di prefattibilità, gli studi ambientali e quelli del suolo sono già stati fatti - assicura - e siamo ad un passo dalla posa della prima pietra".

Quest'anno, la Banca di Sviluppo per l'America Latina (Caf) ha approvato un prestito di 320 milioni di dollari a El Salvador per lo sviluppo del settore aeronautico, che comprende la costruzione dell'Aeroporto del Pacifico.

Con questo programma "si promuoverà l'ammodernamento, il potenziamento e la costruzione delle infrastrutture aeronautiche, con l'obiettivo di ridurre i costi e i tempi della connettività via aerea", si legge in una nota della Caf.



